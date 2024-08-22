樓價大幅回落、租客認為「供平過租」　轉陣350萬買上水中心兩房

二手市場疲弱，中原城市領先指數CCL較2021年8月191.34點歷史高位跌27.26%。市場上亦有租客有感樓價已大幅回落，認為「供平過租」，睇樓後決定轉租為買，擲350萬元買上水中心兩房。



利嘉閣地產分行首席聯席董事黃靜顏，是次成交為上水中心1座低層G室，實用面積約342平方呎，屬兩房間隔，座向西南，外望樓景。原業主最初以398萬元叫價放盤，經議價後以350萬元成交，呎價約10,234元。

上水中心。

有感樓價大幅回落 認為「供平過租」

至於，新買家原為本地租客，因有感現時樓價較高峰時期已大幅回落，認為「供平過租」，於睇樓後見單位間隔合適，屋苑位置方便及環境舒適，遂決定入市。

據悉，原業主在1993年以約141.48萬元買入單位，持貨至今，帳面獲利逾208.5萬元，期內物業升值近1.5倍。黃靜顏補充，該屋苑現有約38個單位放盤，最低入場費由約360萬元起。