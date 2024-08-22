太古城三房840萬沽　樓價時光倒流2012年　業主12年僅賺54萬離場

樓價繼續下行，港島指標屋苑太古城一伙三房套單位，新近連租約以840萬元沽出，樓價重回2012年水平。原業主於2012年以786萬元買入單位，持貨12年帳面僅賺54萬元離場，如計及買入稅項，交易佣金等料平手離場。



中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，是次成交單位為太古城海星閣低層B室，單位實用面積662平方呎，建築面積757平方呎，屬三房間隔，向北，望街景，連雅致裝修。

原業主早前以1,400萬元叫價放盤，獲買家積極議價洽購，並再次將叫價下調至940萬元，最終單位以840萬元連租約沽出。減價幅度達560萬元或4成，折合實用呎價12,689元。

↓↓太古城海星閣低層B室↓↓

樓價時光倒流2012年 業主12年平手離場「賺咗租」

據了解，單位現時租金2.55萬元，新買家可即享逾3.6厘租金回報。原業主於2012年8月以786萬元買入單位，持貨12年，是次轉手帳面獲利54萬元或約6.9%。

原業主於2012年買入單位時需繳付近29.5萬元稅項，加上兩次成交佣金約16.2萬元，即合共45.7萬元，如以是次成交帳面賺幅作計算，即原業主持貨12年實際賺8.2萬元，幾乎平手離場，惟需要留意如原業主買入單位後一直作投資放租用途，即12年間業主「賺咗租」。

太古城。(資料圖片)