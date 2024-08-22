愉景灣三房特色戶1170萬沽、連前後花園 業主買入14年仍蝕58萬走
撰文：李明珠
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樓價下跌，蝕讓潮蔓延至部分早年買入的單位。愉景灣海藍居一伙特色花園戶最新以1,170萬元沽出，呎價9,718元。原業主早於2010年入市，帳面仍需蝕讓58萬元，單位輕微貶值4.7%。
美聯物業助理區域經理潘慶樑表示，該單位為海藍居2座地下特色戶，實用面積1,204平方呎，三房間隔連花園及後園。原業主曾於去年叫價1,500萬元放盤，近日主動減價300萬元至1,200萬元後成功獲新買家洽詢。
據悉，新買家為外籍人士，因鍾情單位環境清靜，而且擁有兩個花園，故議價以1,170萬元成交，折合呎價約9,718元。
↓↓海藍居2座地下特色戶↓↓
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低估價1成出售、持貨14年帳蝕58萬
代理指，同類特色戶全屋苑只有6間，供應罕有，而是次單位成交呎價較近期部分標準單位還要低，因此屬筍價成交。根據恒生銀行網上物業估價顯示，單位估值為1,317萬元，即是次單位成交價較估價低出147萬元約11%。
原業主於2010年5月以約1,228萬元購入單位，持貨14年，是次成交帳面輕微蝕讓58萬元，期内貶值約4.7%。
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