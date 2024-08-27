英皇楊受成次女楊玳詩沽貨　1780萬賣曼克頓山三房　低估價7%

市場再錄名人沽貨，英皇集團主席楊受成次女楊玳詩，新近以1,780萬元沽出荔枝角曼克頓山三房，單位原先由楊玳詩母親及相關人士於2015年1,730萬元買入，其後轉讓女兒楊玳詩名下，即單位9年僅升值50萬元。



據市場消息指，是次成交為荔枝角曼克頓山3座低層B室，實用面積1,126平方呎，屬三房間隔，單位新近以1,780萬元沽出，呎價15,808元。

低網上銀行估價7%

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,914萬元，而恒生估價則為1,800萬元。即最新成交價較估價低1.1%至7%。參考同類成交單位為3座低層B室，實用面積相同，較今次成交單位高7層，於8月以2,365萬元沽出，呎價17,506元。

原由楊玳詩母親 再轉讓至女兒楊玳詩名下 單位9年升值50萬元

至於，單位原業主為楊玳詩，與英皇集團主席楊受成次女、英皇資本（00717）主席楊玳詩同名，料為同一人。而事實上單位上手業主由楊玳詩母親及相關人士持有，於2015年以1,730萬元買入，於2023年內部轉讓至楊玳詩名下，如2015年買入價計，單位9年升值50萬元或2.9%。