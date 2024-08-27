租樓潮繼續 3內地女生「零議價」繳年租16.8萬 租大埔中心兩房
撰文：黃祐樺
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內地生租樓潮繼續，大埔中心有3名內地女學生「零議價」預繳一年租金16.8萬元承租兩房；另有香港珠海學院內地生亦繳半年租金5.7萬租屯門澤豐花園兩房。
中原地產分區營業經理黃達雄表示，是次租賃成交為大埔中心18座中層C室，單位實用面積384平方呎，屬兩房間隔，單位日前以「零議價」以1.4萬元租出，呎租約36.5元。
據知，新租客為3名內地女學生，為方便上學及見單位價錢合理，即預繳一年租金涉及16.8萬元承租。至於，業主於1987年以27萬元購入單位，是次租出單位可享約62厘租金回報。
香港珠海學院內地生5.7萬租澤豐花園半年
另外，屯門澤豐花園有兩房獲香港珠海學院內地生租用，月租9,500元並預繳半年租金合共涉資5.7萬元。祥益地產區域董事袁思賢表示，上述租賃成交單位為1座高層M室，實用面積467平方呎。
該名內地生因鍾情單位租金相宜，加上屬兩房可方便父母閒時過來留宿，遂便決定以承租。 如以同類型單位銀行估價約363萬元計，租金回報率3.1厘。
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