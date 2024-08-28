旺角後巷廁所39萬拍出 呎價1.5萬媲美私樓 10年間仲升值1.4倍
撰文：李明珠
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市場罕有出現另類物業拍賣成交。位處旺角通菜街一個地下廁所早前開價36萬元推出拍賣，最新獲買家搶高約8%至38.8萬元拍得，呎價約15,520元，貼近私樓呎價。
黃開基拍賣行表示，該物業為旺角道30至36號寶安大廈124A及124B號舖地下廁所D，實用面積僅25平方呎。廁所位於後巷位置，沒有提供銀行估價。
物業早前開價36萬元推出拍賣，最新於今日獲用家爭購，搶高8%以38.8萬元成交，折合呎價15,520元。
10年前遭分拆出售、現升值1.4倍
代理表示，物業屬市場罕有放盤，加上位處旺區，故接獲不少買家查詢，料可買入作食肆自用。目前大廈基座及1樓均為商舖，現租戶包括棋哥燒鵝、爭鮮壽司及麥當勞等。
據悉，廁所原由寶安大廈124A及124B號舖的業主所持有，其後業主於2014年將廁所分拆出售，並以16萬元沽出。現廁所成交價較10年前高出約16萬元，升值約1.4倍。
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