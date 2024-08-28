租客320萬居屋價搶購荃灣中心兩房 呎價唔使8500 創今年新低
撰文：李明珠
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租金持續攀升，導致部分租客入市「租轉買」。荃灣中心一伙兩房單位最新以320萬元沽出，呎價8,466元，貼近居屋價格，屬今年同類新低。
美聯物業愉景新城分行高級分區營業經理鍾家豪指出，該單位為荃灣中心13座高層F室，實用面積378平方呎，兩房間隔。原業主於6月叫價430萬元放盤，直至近日獲新買家洽詢。
新買家為區内租客，見屋苑樓價已經回落，認為供樓與租樓的成本相若，故決定「租轉買」上車。因得知單位同時有另一組買家洽詢，為免錯失上車機會，即相約代理於清晨8點搶先落訂。最終成功議價以320萬元成交，折合呎價8,466元。
↓↓荃灣中心13座高層F室↓↓
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成交價創今年同類新低
代理指，是次單位成交價創今年同類戶新低。另外，因受惠市場預期減息，荃灣區本周睇樓量明顯開始暢旺。
原業主於1994年以148.5萬元購入單位，持貨30年帳面賺171.5萬元。從單位相片可見，內籠保持企理。
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