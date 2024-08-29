緹外院墅月初10.28億沽　內地客公司名入市　撤辣後即慳稅1.1億

豪宅市場獲內地客捧場，當中嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，有內地客於8月初擲10.28億元買緹外院墅A連兩個車位，呎價創項目新高，同時打破歷年九龍區一手豪宅成交價紀錄。



據成交紀錄冊顯示，是次成交為緹外院墅A連兩個車位，實用面積11,382平方呎，連13,174平方呎花園、929平方呎前庭，於8月5日以10.28億元沽出，呎價90,318元，是次院墅A成交期為半年。

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買家可獲8800萬傢具津貼現金回贈

同時買家亦可獲發展商提供樓價4.25%的從價印花稅津貼，涉及稅項津貼達4,369萬元。以及若買家如期完成上述物業買賣，及在所有方面履行和遵守該物業的臨時買賣合約及正式買賣合約條款，發展商將同意向買家支付8,800萬元傢具津貼現金回贈，多於院墅B買家可獲得的4,000萬元現金回贈。

內地買家入市前11日開公司 料可慳稅1.1億

翻查資料顯示，新買家以「領弘集團有限公司」名義入市，其公司董事姓付，英文名以普通話拼音，料為內地背景人士。惟值得留意的是，該間公司的成立日期為7月25日，即於入市前11日才成立，不排除為方便日後以公司名義轉讓，即「賣殼」作準備。

是次成交價於樓市全面撤辣後成交，因此稅款僅約4,369萬元，佔樓價約4.25%。不過若買家於撤辣前入市，該公司客便需要繳付多達樓價15%的辣招稅，涉及1.542億元，反映撤辣後慳稅1.1億元或71.7%。

九龍塘畢架山新樓盤「緹外」（Mont Verra）有洋房和獨立屋，能俯瞰九龍。（緹外網站圖片）

内蒙古富豪、湖南女首富亦有入市緹外

緹外一向受內地客歡迎，過去曾錄内蒙古蒙發能源控股集團股份有限公司創辦人兼董事長高柱擲1.92億元買入逾3,000平方呎分層大宅。

同時亦獲深圳上市公司「藍思科技」（Lens Technology）創辦人兼董事長、湖南女首富周群飛以10億元招標買「緹外」B幢別墅超級豪宅，呎價86,289元。