晶苑旗下Y.X紅磡私人學生公寓Y36　接受學生入住申請

近年積極打入學生公寓市場的晶苑投資，旗下Y.X 宣佈三個月內已成功收購了兩間物業，當中包括位於紅磡新柳街的全新私人學生公寓 Y36，項目於8月正式開放出租。另一收購項目是位於荔枝角永康街的旭逸雅捷酒店（Hotel Ease Access）。集團預計未來Y.X將會繼續積極在九龍區其他核心地段進行更多收購發展項目。



晶苑投資首席投資官陳偉文表示，集團已於短期內完成了兩項重要的收購項目。對於本港私人學生公寓市場的發展，以及近年由不斷增加的非本地留學生所帶動的住宿需求，集團持樂觀態度。 這次經收購後改建而成的全新學生公寓Y36地理位置優越，交通方便，加上房間儲物空間充足，集團在提供私人空間與優質共享設施中取得良好平衡。未來集團將會不斷在九龍區核心地帶進行更多不同的收購項目，旨在積極為香港私人物業市場作出貢獻。

提高房間私隱度 房間設大量儲物空間及開放式廚房

Y.X全新學生公寓Y36位於紅磡新柳街，前身是一幢僅於2020年落成的住宅物業，鄰近港鐵土瓜灣站及何文田站，步行距離約5至7分鐘。區內亦有多間知名大專院校，包括香港理工大學、香港都會大學、香港城市大學及香港浸會大學。Y36樓高25層，有61個房間，共提供約82個床位。公寓擁有單人房及雙人房，平均每層有3個房間，並設有24小時保安。

由於Y36由住宅物業打造成學生居住空間，所以房間設計特意揉合了大量儲物空間，並配備開放式廚房、獨立洗手間及高速Wi-Fi，為學生提供極具空間感、舒適度及私隱度的居住環境。

積極打造共享空間 提升學生協作生活

Y36擁有七大共享空間，逾4,000平方尺，設有多項共享設施，營造學生專屬的高質學習、生活及玩樂環境，當中包括共享廚房、洗衣間、協作及進修空間、社交空間、露天燒烤平台、健身房和飽覽海港山城景色的天台花園等。 而且，Y36的共享廚房規模大，廚具設備亦齊全，為學生打造一流的煮食體驗。Y36提供多樣化住宿體驗，除了日常舉辦工作坊及節日慶祝活動，每週亦會為學生提供房間清潔服務，以支援他們日常繁忙的生活。