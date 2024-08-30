何文田名鑽下周一招標推6伙　戶型涵蓋兩、三房　11月30日截標

益兆集團控股（益兆）旗下何文田太子道西住宅名鑽「One Princeton」 昨日（29日）落實首張銷售安排，於下周一（9月2日）以招標方式推出6伙，每日下午3時至下午4時，截標日期11月30日。



下周一以招標方式推出6伙

涉及單位2樓A、C及D室、3樓A及D室，以及5樓A室，實用面積由423至821平方呎，戶型涵蓋兩房至三房，當中包括2伙兩房及4伙三房。

何文田名鑽。（黃浩謙攝）

名鑽提供80伙

名鑽提供80伙，標準樓層一梯6伙，共用兩部升降樓，單位實用面積由423至1,610平方呎，標準戶型涵蓋兩房至三房間隔，分別各佔39伙。另設有1伙三房，以及1伙四房連平台及天台特色戶。

益兆集團控股2023年3.5億完成補地價

據知，上述重建項目由益兆集團控股於2020年獨資收購，並於2023年9月以3.5億元完成補地價，每呎補地價為6,072元。地盤面積約11,528平方呎，原屬三層高舊樓，及後獲批以5倍地積比率重建，總樓面約57,642平方呎。