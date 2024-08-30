内地客1.44億大手掃凱龍瑞灣仔商廈貨尾、呎價8千　現全幢沽清

受預期減息氣氛帶動，商廈市場錄得大額成交。市場消息指，凱龍瑞基金新近沽出灣仔333 Hennessy剩餘的所有單位，涉及金額約1.44億元，呎價約8,000元。據悉，新買家為內地投資者。



物業位於灣仔軒尼詩道333號，全幢樓高23層，地下至10樓為商舖，11至23樓為商業用途，可作寫字樓，每層面積約1,200至1,600平方呎。市場消息指，一名内地投資者近日向凱龍瑞洽購大廈餘下的所有單位，涉及多個全層，面積共約1.8萬平方呎。部分單位連租約，合共成交價約1.44億元，呎價約8,000元。

凱龍瑞基金2017年斥3.2億收購重建

資料顯示，大廈於2年前進行拆售並沽出部分單位，成交呎價介乎1.5萬至1.7萬元。以最新成交價計算，單位呎價較2年前大幅回落47%至53%，跌價一半。

物業前身為軒轅大廈，凱龍瑞基金於2017年以3.2億元收購全幢後斥資進行重建。