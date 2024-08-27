內地客灣仔商廈鴻翔中心94％業權被接管　早年4億收購欲改作酒店

市場再有大型物業遭銀主接管並推出放售。原由內地客持有的灣仔皇后大道東83號鴻翔中心1至26樓連天台，佔全幢商廈94％業權，新近被接管並委托萊坊公開招標出售，截標日期為10月9日中午12時正。代理估計樓面成交呎價將介乎1萬多元，低於鄰近同類物業。



萊坊投資部執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興表示，是次出售的物業為灣仔皇后大道東83號鴻翔中心1至26樓，附帶天台，合共佔全幢商廈約94％業權，出售部份之批則面積約34,585平方呎。物業為寫字樓用途，當中1至3樓設有專用升降機連接地下，方便出入。物業目前已租出9成單位。

灣仔皇后大道東83號鴻翔中心。（網上相片）

内地業主曾4億收購、有意改作酒店

麥子興指，物業位處灣仔核心商住區，供應罕有，具潛力改裝為酒店、服務式公寓或共居空間等。買家亦可享大廈命名權，適合作集團總部用途，或可考慮將物業進行翻新拆售。另外，他估計物業成交呎價將介乎1萬多元，較鄰近同類物業約2萬元呎價水平有所折讓，價錢具競爭力。

據悉，業主具有内地背景，早年以近4億元買入上址83%業權後，曾向政府申請改造為酒店並獲批。最終物業淪為銀主盤並遭沒收。