麗新放售海洋公園萬豪酒店　索價50億！每間房值千萬｜01消息

市場憧憬進入減息周期，發展商旗下大型資產物業成為市場焦點。市場消息透露，麗新發展（0488）持有的海洋公園萬豪酒店，低調推出市場放售，叫價高達50億元。《香港01》向麗新高級副總裁潘銳民查詢相關放售事宜，表示集團未有主動放售，惟旗下物業不時接獲財團有興趣洽購。



客房471間、平均每間房值千萬

市場消息透露，麗新發展推出放售獨資持有的海洋公園萬豪酒店，叫價高達50億元。該酒店總建築面積約365,974平方呎，客房數目約471間，以叫價50億元計算，平均每間客房價值約1,062萬元。

↓↓海洋公園萬豪酒店↓↓

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麗新高級副總裁潘銳民。

麗新潘銳民：未有主動放售 不時有人感興趣

《香港01》向麗新高級副總裁潘銳民查詢相關放售事宜，潘銳民表示，集團未有主動放售該幢酒店，不過坦言市場不時有人表示有興趣洽購。問及假若接獲有財團出價洽購，會否有意放售，他則表示不作評論。

事實上，麗新發展近期也正在市場上出售非核心區物業，潘銳民則表示，若旗下非核心資產接獲合適出價，集團會再作考慮。最近一宗矚目成交為由麗新（0488）及帝國集團合作的將軍澳藍塘傲商場連停車場，以5.4億元沽出予華潤集團旗下的華潤隆地有限公司。

將軍澳藍塘傲商場。

此外，在今年4月份，麗新製衣﹙0191﹚及麗新發展﹙0488﹚聯合公布，麗新發展之全資附屬公司與友邦保險﹙1299﹚就出售Bayshore Development之10%股權訂立買賣協議，涉及14.21億元。Bayshore Development擁有中環友邦金融中心，物業樓高38層，提供總建築面積約428,962平方呎（不包括停車位）之辦公室樓面。

海洋公園萬豪酒店出租率67.2%

資料顯示，麗新發展截至今年1月31日止6個月，錄得擁有人應佔虧損18.53億元，按年增加逾36％%，每股虧損1.275港元。期內，營業額30.39億元，按年增加23.16%。其中，酒店業務收入6.22億元，按年升47％。

據集團最新業績，海洋公園萬豪酒店客房數目471間，總建築面積365,974平方呎。期內，營業額2.267億，期末出租率67.2%。