粉嶺私樓七百呎三房套570萬平沽 呎價唔使8千 創屋苑近年次低
撰文：李明珠
出版：更新：
樓市走勢未明，部分業主以低價放售單位。粉嶺蔚翠花園一伙三房單位最新以570萬元沽出，呎價約7,961元，跌穿八千元關口，屬屋苑近年呎價次低紀錄。
美聯物業聯席區域經理葉容生表示，該單位為蔚翠花園6座高層A室，實用面積716平方呎，屬三房套間隔。原業主最初以600萬元放售，其後獲區內換樓客議價以570萬元承接，折合呎價約7,961元。
呎價屬屋苑近年次低
資料顯示，屋苑近年二手成交呎價大部分都高於8,000元，是次單位呎價屬屋苑近年次低。而屋苑對上一宗同類成交則於上月促成，單位為同座高層H室，面積間隔相同，成交價660萬元，呎價9,218元。即是次單位造價較近期同類低出14%。
原業主2012年以380萬元購入單位，持貨12年，現轉手帳面獲利190萬元，單位升值50%。
太古城兩房796萬連租約沽 業主3年前摸頂勁蝕370萬 貶值逾3成沙田第一城兩房407萬速沽 放盤僅半日即獲上車客承接 帳賺320萬荃灣中心天台特色戶420萬沽 上手持貨6年帳蝕95萬離場｜多圖西營盤翰林峰225呎納米樓 450萬易手、六年帳面蝕讓31%上車客「飛的」堵截業主 486萬爭贏葵芳閣三房心頭好大埔康樂園董事屋3500萬內部轉讓 富力地產主席李思廉甩名