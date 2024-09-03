粉嶺私樓七百呎三房套570萬平沽　呎價唔使8千　創屋苑近年次低

樓市走勢未明，部分業主以低價放售單位。粉嶺蔚翠花園一伙三房單位最新以570萬元沽出，呎價約7,961元，跌穿八千元關口，屬屋苑近年呎價次低紀錄。



美聯物業聯席區域經理葉容生表示，該單位為蔚翠花園6座高層A室，實用面積716平方呎，屬三房套間隔。原業主最初以600萬元放售，其後獲區內換樓客議價以570萬元承接，折合呎價約7,961元。

呎價屬屋苑近年次低

資料顯示，屋苑近年二手成交呎價大部分都高於8,000元，是次單位呎價屬屋苑近年次低。而屋苑對上一宗同類成交則於上月促成，單位為同座高層H室，面積間隔相同，成交價660萬元，呎價9,218元。即是次單位造價較近期同類低出14%。

原業主2012年以380萬元購入單位，持貨12年，現轉手帳面獲利190萬元，單位升值50%。