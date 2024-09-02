沙田第一城兩房407萬速沽　放盤僅半日即獲上車客承接　帳賺320萬

市場觀望減息，部分買家加快入市步伐。沙田第一城一伙兩房單位最新以406.8萬元沽出，呎價13,382元。據悉，單位放盤僅短短半日即獲承接。



美聯物業分行區域聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城37座中層H室成交，實用面積304平方呎，兩房間隔，單位。據悉，原業主因有意換樓，於近日下午叫價430萬元放盤後，當日晚上即獲新買家洽詢。

新買家為上車客，已睇樓約2個月，見是次單位內籠裝修企理，無需大翻新，遂還價洽購。最終成功議價以406.8萬元承接，耗時僅半日，折合呎價13,382元。

↓↓沙田第一城37座中層H室↓↓

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2002年買入升值3.7倍

資料顯示，屋苑近期平均二手成交呎價約12,779元，是次單位呎價較其略高5%。

原業主於2002年以86.5萬元買入單位，持貨24年轉手帳面獲利320.3萬元，期內升值3.7倍。