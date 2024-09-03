元朗區8月二手成交按月跌19%　元朗峻巒、尚悦‧嶺業主各輸80萬

市場靜待9月減息，買家心態審慎。元朗區有代理表示，該區睇樓量略為增加，惟睇樓客大多無意還價，即使還價其幅度亦深，較業主底價低10%以上。8月份該區錄得58宗二手買賣成交，按月下跌19%，當中元朗峻巒、尚悦‧嶺有業主持貨6至8年都要輸80萬元離場。



元朗峻巒PARK YOHO兩房548萬蝕沽

中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次成交為元朗峻巒PARK YOHO Venezia 7A座中層B室，實用面積497平方呎，屬兩房間隔，原業主最初以508萬元叫價放盤，終減價40萬元後以468萬元沽出，呎價9,416元。

至於，原業主於2016年7月以548萬元一手買入，持貨8年，是次轉手帳面蝕讓80萬元或15%。

元朗峻巒。（資料圖片）

尚悦‧嶺一房業主6年輸80萬

同樣位於元朗的尚悦‧嶺1座低層F室，實用面積270平方呎，屬一房間隔，原業主最初以338萬元叫價放盤，議價後以318.8萬元沽出，呎價11,807元。

至於，原業主於2018年11月以398.9萬元一手買入，持貨6年，是次轉手帳面蝕讓80.1萬元或20%。