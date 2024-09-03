何文田名鑽首錄成交　兩房754.6萬招標沽、呎價17839元

益兆集團控股（益兆）旗下何文田太子道西住宅名鑽錄得首宗成交。項目於昨日（2日）起推出6伙單位招標，並成功於即日沽出1伙兩房單位，成交價754.6萬元，呎價17,839元。



成交記錄冊顯示，涉及的單位為2樓D室，實用面積423平方呎，屬兩房間隔，成交價754.6萬元，折合呎價17,839元，買家採用了90日付款計劃。據悉，新買家為投資者，鍾情項目可即買即住，而且租金回報高。

發展商早前公布銷售安排，由昨日起標售6伙單位，包括2伙兩房以及4伙三房單位，實用面積由423至821平方呎。項目全盤提供80伙，提供兩房至四房戶型，實用面積423至1,610平方呎，同時亦設有特色戶。

何文田名鑽。（黃浩謙攝）

啟德澐璟兩房1859.1萬沽

另外，由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作發展的啟德澐璟，最新亦錄得本月首宗成交。成交的單位為第5座29樓C室，實用面積620平方呎，兩房間隔，成交價1,859.1萬元，折合呎價29,985元。項目自2022年底開售至今累沽265伙，套現逾110.12億元。