大角咀Larchwood連沽6伙　套現2523萬　本周六發售11伙

減息氣氛升溫，新盤連錄多宗成交。宏安地產（1243）旗下大角咀現樓Larchwood自上月底推出新付款計劃及銷售安排後，昨日（3日）連錄6宗成交，套現金額逾2,522.8萬元。項目最新亦上載銷售安排，落實於本周六（7日）發售11伙單位。



連沽6伙 套現2523萬

宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟表示，項目最新連沽6伙，共套現約2,522.8萬元。成交的單位均為中高層開放式及一房間隔，包括1伙A室、4伙C室及1伙E室，實用面積202至250平方呎。其中4伙的買家為投資者，有意購入單位作長遠投資。

短期內招標推天台特色戶

宏安地產執行董事程德韻表示，項目自取得入伙紙開放現樓後，已錄得22宗成交，銷售金額超過1億元。 項目現上載新銷售安排，加推開放式及1房單位滿足市場需求，落實於本周六發售11伙。另外，因接獲不少準買家查詢連天台之特色戶，不排除短期內以招標形式推出。