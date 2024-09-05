西貢清水灣傲瀧四房2400萬蝕沽　上手業主持貨6年轉手帳蝕近三成

二手市場疲弱，西貢清水灣低密度豪宅傲瀧再錄蝕讓成交。有業主新近以2,400萬元蝕出四房單位，持貨6年轉手帳蝕910萬元或逾27%。



據資料顯示，是次成交為西貢清水灣傲瀧15座高層A室，實用面積1,837平方呎，屬四房間隔，單位新近以2,400萬元成交，成交呎價13,065元。

參考同類成交單位為15座高層B室，實用面積相同，於2023年9月以3,000萬元沽出，反映同類單位造價一年大跌600萬元。另據恒生網上銀行估價，上述單位估價為2,615萬元，即最新成交價較估價低215萬元或9%。

西貢清水灣傲瀧。

持貨6年轉手 帳蝕910萬元離場

至於，原業主於2018年以3,310萬元購入上址，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓910萬元，單位期內跌價逾27%。

翻查資料指，已屆現樓的傲瀧，發展商一手出售期間，吸引不少明星藝人斥資買入，其中袁偉豪及張寶兒夫婦、商台DJ少爺占、歌手關智斌、TVB視帝王浩信及周柏豪等均是傲瀧業主。