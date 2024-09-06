美聯：已批預售、待沽新盤樓花高達1.44萬伙

據美聯物業研究中心綜合地政總署資料顯示，8月份只有西貢公路162號1個項目獲批預售樓花，僅涉及40伙，單位數目較7月135伙按月大減約7成；即使如此，連同早前已批出預售樓花同意書但尚未發售的私人住宅合計，一共涉及約1.44萬個單位。



與此同時，截至8月底的累積貨尾量接近2.2萬伙，即上述獲批未發售單位連同貨尾合共高達3.64萬伙。由於市場預期美國於本月減息，多個新盤已部署登場，料發展商會以吸引價作招徠，本月一手成交量有望重上逾千宗水平。

↓每月批出預售樓花同意書的伙數（包括私人及資助出售房屋）↓

新申請預售樓花步伐放緩 首8個月新申請私樓按年大減37%

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，另一方面，8月份新申請預售樓花同意書的住宅項目同樣只有1個，項目位於沙田顯和里，涉及240個單位，打破7月未有新申請的悶局；然而，由於近數月新申請預售的步伐有所放緩，令今年首8個月數字按年明顯下跌。在扣除被拒絕的安達臣道項目後，今年首8個月新申請預售樓花的私人住宅單位只有4,680伙，較去年同期7,433伙大減約37%。

↓每月新申請預售樓花住宅單位數目↓

8月累積待批預售樓花單位按月微升1.5%

8月份無論獲批預售抑或新申請預售樓花單位數目均處偏低水平，因此累積待批預售樓花同意書的住宅(包括私人及資助出售房屋)單位數目變化不大，由7月份13,443伙微升至8月13,643伙，按月輕微上升約1.5%。

↓每月累積待批預售樓花同意書的住宅單位數目↓