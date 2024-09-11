內地客6380萬買瓏璽複式天台戶　上手6年蝕2000萬　夠買同區三房

二手市場疲弱，連豪宅市場亦難逃貶值，當中奧運站瓏璽有一伙頂層連天台的複式四房戶大蝕讓離場。據知，原業主為內地客，以6,380萬元連兩個車位登記沽出，持貨逾6年帳面貶值逾三成，蝕讓金額足夠買入同區帝峯· 皇殿一伙三房套單位。至於，新買家亦為內地背景人士。



內地客6380萬買奧運站瓏璽連兩個車位

據資料顯示，是次成交為奧運站瓏璽頂層C室，實用面積1,933平方呎，連97平方呎平台，以及580平方呎天台，屬複式四房雙套房間隔連儲物室，單位新近以6,380萬元連兩個車位登記沽出，呎價33,006元。

至於新買家英文名以普通話拼音登記，料為內地背景人士。不過有區內代理透露，上述單位未有於市場上放盤，意味或涉及低調轉讓單位。

奧運站瓏璽。

原業主7個月內擲8318萬入市 終帳蝕逾三成離場

據了解，原業主於2017年10月以7,688萬元買入單位，及後於2018年5月斥資共630萬元買入兩個車位，即先後7個月共擲8,318萬元入市。換言之，單位原業主持貨逾6年帳面蝕讓1,938萬元，眾物業期內貶值30.4％。

蝕幅夠買同區帝峯· 皇殿三房

翻查資料，同區奧運站屋苑帝峯· 皇殿一伙三房套單位，於今年8月份以1,492萬元沽出，實用面積752平方呎，即是次成交蝕讓金額足夠買多一伙三房套單位。