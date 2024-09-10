投資者蔡伯能1280萬蝕沽白石角逸瓏灣四房　持貨9年帳蝕277萬

二手樓價受壓，部分資深投資者蝕讓沽貨套現。白石角逸瓏灣II一伙四房單位新近以1,280萬元沽出，呎價約10,518元。據悉，單位由資深投資者蔡伯能所持有，其於9年前買入單位自住，現轉售帳面蝕讓277萬元離場，蝕幅約18%。



市場消息指，該單位為逸瓏灣II的12座低層B室，實用面積1,217平方呎，屬於四房間隔。單位原先叫價1,380萬元放盤，最終獲新買家議價以1,280萬元沽出，折合呎價約10,518元。

↓↓逸瓏灣II 12座低層B室↓↓

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持貨9年帳蝕277萬

根據中銀網上物業估價顯示，單位估值為1,319萬元，是次成交價較估價低出約2.9%。

資料顯示，投資者蔡伯能及其妻子早於2015年以1,557萬元購入單位自住，二人持貨約9年，先帳面蝕讓277萬元，單位貶值18%。