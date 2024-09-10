柴灣杏花邨兩房470萬平沽 呎價跌穿1萬蚊 價格低水因為呢樣！
撰文：李明珠
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樓價跌勢未止，部分大型屋苑造價跌穿1萬元關口。柴灣杏花邨一伙兩房單位最新以470萬元沽出，呎價9,895元，屬今年新低。
市場消息指，該單位為杏花邨18座低層1室，實用面積475平方呎，屬兩房間隔。原業主最初叫價533萬元放盤，經議價後成功以470萬元售出，累減63萬元或12%，折合呎價9,895元。
單位或受噪音影響、價格低於市價
資料顯示，屋苑近年罕錄低於1萬元的呎價成交。代理指，由於單位位處低層並面向東區走廊公路，有機會受行車嘈音影響，因此單位價格偏低。
原業主早於1988年以52.6萬元買入單位，持貨36年帳面獲利417.4萬元，期內升值約8倍。
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