粉嶺碧湖花園又要蝕！兩房戶4年勁蝕三成 創近年最大蝕幅
撰文：李明珠
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二手市場蝕讓潮持續。粉嶺碧湖花園繼昨日錄得低價成交後，今日再錄得一宗大額蝕讓個案。一伙兩房單位最新以366萬元易手，呎價約9,150元。原業主於4年前高位買入單位，帳面蝕讓152萬元離場，單位跌價近3成，創屋苑近年最大蝕幅。
美聯物業分行區域經理吳偉文表示，該單位為碧湖花園1座高層G室，實用面積約400平方呎，兩房間隔。單位最初叫價400萬元放售，獲區內客洽購，雙方經過議價後以366萬元成交，累減34萬元，折合呎價約9,150元。
4年勁蝕3成、創近年最高蝕幅
原業主於2020年以518萬元購入單位，持貨4年，現轉手帳面虧損152萬元，期内貶值29.3%，接近3成。
翻查過去資料，屋苑近年不乏二手蝕讓個案，蝕幅介乎1%至27%，即是次單位成交創屋苑近年最高蝕幅。
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