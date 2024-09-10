粉嶺碧湖花園又要蝕！兩房戶4年勁蝕三成　創近年最大蝕幅

二手市場蝕讓潮持續。粉嶺碧湖花園繼昨日錄得低價成交後，今日再錄得一宗大額蝕讓個案。一伙兩房單位最新以366萬元易手，呎價約9,150元。原業主於4年前高位買入單位，帳面蝕讓152萬元離場，單位跌價近3成，創屋苑近年最大蝕幅。



美聯物業分行區域經理吳偉文表示，該單位為碧湖花園1座高層G室，實用面積約400平方呎，兩房間隔。單位最初叫價400萬元放售，獲區內客洽購，雙方經過議價後以366萬元成交，累減34萬元，折合呎價約9,150元。

4年勁蝕3成、創近年最高蝕幅

原業主於2020年以518萬元購入單位，持貨4年，現轉手帳面虧損152萬元，期内貶值29.3%，接近3成。

翻查過去資料，屋苑近年不乏二手蝕讓個案，蝕幅介乎1%至27%，即是次單位成交創屋苑近年最高蝕幅。

粉嶺碧湖花園。（資料圖片）