元朗村屋連地皮611萬拍出　5組客「爭崩頭」搶高285萬　高開價9成

近日有另類物業推出市場拍賣，吸引不少買家目光。鄰近港鐵站的元朗舊墟村屋連地皮早前開價326萬元推拍，最新獲得5組買家競投，最終以611萬元成功拍出，搶高近9成，呎價約3,442元。



環亞拍賣行表示，物業為元朗舊墟東頭村176號屋，地段面積約1,775平方呎，連一間上蓋村屋。村屋樓高2層，每層面積約500平方呎，沒有分間睡房。物業鄰近車路及元朗地鐵站。

業主早前開價326萬元推拍，並於昨日（11日）拍賣會上成功吸引5租買家爭購，每口叫價10萬元，最終搶高至611萬元拍出，較開拍價高出285萬元或87.4%。按地段面積計算，折合呎價約3,442元。

↓↓元朗舊墟東頭村176號屋↓↓

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毗鄰農地393萬拍出、開價搶高近一半

另外，位處物業毗鄰一幅面積約1,851平方呎農地，亦以268萬元推拍並獲有兩組買家競投。最後以393萬元拍出，呎價約2,123元，搶高125萬元或許47%。由於地皮為農地，若買家有意興建上蓋住宅，需向城規會申請更改土地用途。