4客爭西營盤翰林峰銀主貨、686萬拍出　低買入價4球、勁貶近四成

環亞物業拍賣昨日售出5項物業，其中有3個為銀主盤。當中半新盤西營盤翰林峰一伙開放式單位獲4組客爭購，成功搶高36萬元至686萬元沽出，呎價約20,788元。單位最新成交價較5年前買入價勁蝕404萬元，大幅貶值約37%。



環亞物業拍賣表示，上述單位為翰林峰2座高層A室，實用面積約330平方呎，開放式間隔連露台，外望海景。圖片可見單位裝修新淨企理。單位原先開價650萬元推拍，最終吸引4組客爭購並以686萬元沽出，搶高36萬元，折合呎價約20,788元。

↓↓翰林峰2座高層A室↓↓

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5年大幅貶值近4成

資料顯示，屋苑2019年落成，過去二手蝕讓個案的蝕幅介乎1%至35%，可見是次拍賣單位創屋苑歷來最高蝕幅。

原業主於2019年初以約1,090萬元一手買入上址，單位5年間帳面虧損404萬元，大幅貶值約37%。