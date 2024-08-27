凱施餅店全幢銀主爛樓推拍　丟空多年似廢墟　200萬可起死回生？

本地連鎖品牌凱施餅店近年陷入財困，旗下最新有另類物業淪為銀主盤，被低調推出拍賣場放售。物業為油麻地廣東道894號全幢舊樓，樓高5層，設有地舖、閣樓及天台。物業已丟空多年，現狀殘舊，最新開價2,800萬元拍賣。據悉，凱施餅店家族成員於2012年以2,828萬元買入全幢，現拍賣開價較買入價低出28萬元或0.9%。



環亞拍賣行表示，上述物業為油麻地廣東道894號全幢舊樓，樓高5層可作商住用途，設有地舖、閣樓及天台，地盤面積約716.3平方呎。當中地舖建築面積約631平方呎，內置樓梯上閣樓，閣樓佔地約332平方呎，門面闊約11呎。樓上5層則為住宅部分，每層實用面積約348平方呎，皆可建作兩房連一廚一廁的間隔。另外，物業亦設有213平方呎的1樓平台及197平方呎天台。

全幢最新開價2,800萬元推拍，按住宅、地舖及閣樓面積計算，呎價約10,359元。

↓↓油麻地廣東道894號全幢舊樓↓↓

+ 2

物業現狀殘舊形同廢墟

圖片可見，物業為「毛坯樓」，只有水泥磚牆不設任何裝修。而且現狀十分殘舊，內櫳的牆身及天花板石屎剝落嚴重，部分位置更外露鋼筋，地下滿佈雜物及垃圾，形同廢墟。

適合作學生宿舍或出租、淨單位内裝預計翻新費達200萬

對於物業的潛在投資價值，環亞物業拍賣行董事總經理區蘊聰建議，物業適合翻新後作學生宿舍或出租用途。按每個單位三百多呎計算，租金至少高於1萬元；若再間細為學生宿舍則可獲更高的租金回報。不過投資者需先花費一筆資金作翻新，區蘊聰估計不連同外牆及舖位部分，淨單位内裝已需要約200萬元，平均每個單位耗資30至40萬元裝修及安裝水電。

地盤面積細、可收購相鄰物業作重建

另外，他也建議投資者可以買入物業後等待政府收購重建。由於地盤面積較細，若有意自行重建則可考慮收購相鄰的舊樓及舖位，相信業權為單一業主，收購難度不大。

價格方面，區蘊聰直言現時市道差，投資氣氛減弱，是次的開價需要「撞客」，未到非常吸引的水平。但始終物業為全幢出售而且位處市區，所以仍屬非常罕見的優質物業。

凱施餅店2012年買入後6度抵押借款

資料顯示，凱施餅店家族成員以公司名義於2012年以2,828萬元買入全幢後，期間曾6度抵押物業借款。當中於2022年9月更向財務機構貸款高達2,000萬元，即物業買入價的7成。最終無法償還債務而淪為銀主盤，現拍賣開價較買入價低出28萬元，輕微蝕讓0.9%。

凱施餅店近年陷入財困。