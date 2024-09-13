將軍澳半新樓一房500萬平沽　業主接火棒慘蝕270萬、樓價蒸發35%

樓價回落，半新樓成蝕讓重災區。將軍澳Monterey一伙一房單位，新近以500萬元沽出，呎價約13,661元，造價創屋苑二手新低。原業主於3年前高位接貨，帳面虧蝕270萬元離場，蝕幅高達35%，亦創屋苑歷來最高蝕幅紀錄。



美聯物業首席高級營業經理羅定康表示，該單位為Monterey 6A座中高層D室，實用面積366平方呎，一房間隔。單位推出放盤後，於近日獲新買家以500萬元承接，折合呎價約13,661元。

資料顯示，是次單位造價創屋苑二手歷史新低。根據中銀網上銀行估價顯示，單位估值為616萬元，即新成交價較估價低出116萬元或19%。

↓↓Monterey 6A座中高層D室↓↓

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持貨3年貶值35%、樓價較一手價再低9萬

原業主於2021年2月以770萬元向上手業主購入單位，持貨約3年轉手，帳面虧蝕約270萬元，單位大幅貶值逾35%，創屋苑最高蝕幅紀錄。

值得留意的是，單位一手業主於2017年以509萬元買入單位，是次成交造價較7年前一手價還要低出9萬元或2%。