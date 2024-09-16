學生租樓潮持續　內地生零議價　年繳16萬租利奧坊‧曦岸開放式戶

暑假已過，但仍有部分大學生尋找租盤。當中大角咀利奧坊‧曦岸獲內地生以年繳16.2萬元租金承租，呎租約67.5元。另外，大埔白石角University Hill一伙高層連天台亦獲內地女學生以每月1.28萬元承租。



香港置業區域董事方文偉表示，是次租賃成交為利奧坊‧曦岸1座中層P室，實用面積約200平方呎，屬開放式間隔。單位以1.35萬元放租約1星期後獲內地生接洽，最終以零議價1.35萬元租出單位，呎租約67.5元。據知，內地生心儀單位鄰近港鐵站，故睇1次樓後決定承租，並以年繳16.2萬元租金。

至於，業主於2020年6月以約491.3萬元購入單位，以是次租金計，單位租金回報3.3厘。

利奧坊‧曦岸

內地女學生為方便返學 1.28萬租白石角University Hill

新界方面，大埔白石角University Hill 2B期2座高層連天台，以每月1.28萬元租出，呎租58.7元。中原地產新界東豪宅九肚山組分區經理曾紀賢表示，涉及單位實用面積218平方呎，屬開放式間隔。至於，新租客為一名內地女學生，為方便返學，以及 見屋苑環境舒適，加上單位少有放盤，決定租入自住。

據了解，業主則於2023年以441萬元購入單位，，以是次租金計，單位租金回報3.5厘。