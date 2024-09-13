康城價崩｜LP6再錄蝕讓、一房390萬易手　上手6年帳蝕逾一球離場

二手市場疲弱，市場續以蝕讓成交為主。將軍澳日出康城LP6有一房連開放式廚房間隔以390萬元沽，上手業主6年帳蝕逾一球離場。



利嘉閣地產首席分區董事溫錦駒表示，是次成交為將軍澳日出康城LP6 5座低層J室，實用面積約309平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，外望開揚園景。原業主最初以550萬元叫價放盤，經雙方議價後以390萬元沽出，呎價約12,621元。

日出康城 LP6 。（資料圖片）

新買家睇中樓齡新、住客會所設施多樣化

至於，新買家因鍾情屋苑樓齡新兼保養得宜，鄰近港鐵站，加上間隔合用，住客會所設施多樣化，即向業主洽購。

據悉，原業主於2018年以約498.1萬元一手購入單位，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓108.1 萬元，單位期內貶值21.7%。溫錦駒補充，該屋苑目前約有70個單位放盤，最低入場費由約400萬元。