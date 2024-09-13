The YOHO Hub四房月租4萬 創區内分層戶新高 2年新樓回報2.9厘
撰文：李明珠
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租賃需求持續旺盛，帶動租金上升。元朗The YOHO Hub一伙四房套單位最新以月租4萬元租出，呎租43.1元，創元朗區分層單位新高紀錄。業主2年前一手買入，獲2.9厘租金回報。
中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，該單位為The YOHO Hub 1座低層A室，實用面積927平方呎，四房套房間隔。單位最新以月租4萬元租出，折合呎租43.1元，租金創元朗區分層單位新高。
資料顯示，屋苑近期平均成交呎租為41元，是次單位呎租較市價略高5%。
屋苑第二期同類單位售價降低、市值租金可達至4厘
業主於2022年1月以1,665.74萬元一手買入單位，持貨2年享2.9厘租金回報。
不過，參考今年中推售的同系第二期The YOHO Hub II，面積間隔相若的同類單位售價約1,200萬元。若按新期數的同類單位計算，市值租金回報已升至約4厘水平。
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