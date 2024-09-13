CCL報136.7點　創22周以來最大跌幅　八大樓價指數齊跌重現

中原城市領先指數CCL最新報136.66點，按周跌1.46%，跌幅為22周以來最大，是8月23日主要銀行承諾加快按揭審批當周的市況。市場憧憬9月美國減息，而且銀行樓按取態漸趨積極，樓市氣氛較為正面，二手成交稍為回升，但用家在議息前趁低搶先吸納筍盤，拖低樓價繼續反覆向下調整。



今周八大樓價指數齊跌，是自今年5月中之後相隔16周以來再現。CCL只要再跌0.66點或0.48%便到達9月底136點的目標。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周CCL創逾8年(417周)新低，重返2016年9月中時水平，2024年累跌7.17%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.58%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.45%。9月13日屯門NOVO LAND第3B期發售124伙價單單位，對本地二手樓價的影響將於10月上旬公佈的CCL才開始反映。至於下周四(9月19日)美國聯儲局公佈議息結果的影響，將於10月中的CCL才會反映。

CCL Mass按周跌1.54%、創逾8年新低

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.10點，按周跌1.54%。CCL(中小型單位)報135.73點，按周跌1.54%。CCL(大型單位)報141.24點，按周跌1.13%。三個指數上周齊升今周齊跌，走勢同樣反覆向下。CCL Mass及CCL(中小型單位)均創逾8年新低，齊重返2016年8月底水平。CCL(大型單位)創近8年新低，重返2016年9月底水平。

四區齊跌、於2016年低位徘徊

四區方面，港島CCL_Mass報134.58點，按周跌0.99%，指數繼續處於2016年5月底低位。九龍CCL_Mass報134.95點，按周跌1.69%，結束3周連升，指數創2016年9月中後新低。新界東CCL_Mass報148.16點，按周跌1.44%，連跌4周共3.26%，指數創2016年10月初後新低。新界西CCL_Mass報126.67點，按周跌2.00%，連跌2周共2.26%，指數創2016年10月底後新低。

2024年八大樓價指數計，新界西跌8.21%，新界東跌8.15%，CCL(大型單位)跌7.86%，港島跌7.61%，CCL跌7.17%，CCL(中小型單位)跌7.03%，CCL Mass跌6.92%，九龍跌4.82%。