金朝陽希雲大廈申延長拍賣3個月　並下調底價與市值一致

金朝陽集團（0878）併購17年的銅鑼灣希雲大廈，4月17日進行強拍程序，底價為24.25億元。不過金朝陽集團沒有派代表到場競投，最終項目沒有獲買家出價，物業遭收回，「流拍」收場，成為本港第四次強拍流拍個案。



金朝陽集團昨日（4月29日）發公告表示，於昨日就2024年2月29日授予的同一出售命令而言，公司向土地審裁處作出延長申請，以延長舉行進一步拍賣之時間額外3個月，自2024年5月29日起至2024年8月29日；及下調底價以與該地段之當前市值一致。



金朝陽集團併購17年的銅鑼灣希雲大廈，最終無人承價、流拍收場。（柳英傑攝）

重建後市值僅21億、低於強拍底價24.25億

事實上，金朝陽集團早前已發公告表示，集團經審慎考慮香港現時之經濟狀況及房地產市場，尤其是房地產價值可能繼續向下調整後，最終決定不在拍賣中作出投標。又指根據威格斯編製之估值報告，於2024年2月29日，該地段（即整幢希雲大廈）於重建後之市值為約21億元，其乃低於底價港幣24.25億元。

金朝陽集團早於2019年申請強拍，當時集團持有80.04%業權，而直至強拍審訊時持有業權增至84.04%，仍有約19伙物業未能收購。

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遭中資買家撻訂 金朝陽殺訂料錄3.64億收入

據了解，銅鑼灣希雲大廈曾經以32億元售予徐意，其為一家中資發展商相關人士。

其後於去年9月與買方等訂立和解協議，金朝陽沒收買方簽署買賣協議時支付的初始按金近3.21億元；買方亦須向金朝陽支付不可退還的和解金3,200萬元；各方同意終止買賣協議。

資料顯示，希雲大廈位於銅鑼灣禮頓道128至138號、希雲街2至30號，屬於市區罕有大型地盤，物業總實用面積85,928平方呎。