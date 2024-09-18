何文田京士柏山洋房銀主盤6230萬沽　較同類成交跌價四成

二手市場疲弱，九龍傳統豪宅區洋房錄銀主盤成交，其中何文田豪宅地段的京士柏山一伙逾2,300平方呎洋房銀主盤，新近以6,230萬元沽出。較市值及同類成交，分別跌價37.7%或40.7%。



據資料指，是次成交為九龍京士柏山道2號屋銀主盤，實用面積約2,333形平方呎，屬四房兩套間隔，連花園、天台及停車位，新近以6,230萬元沽出，呎價26,704元。據知，新買家為內地客，其英文名為普通話拼音，料屬內地背景人士。

內櫳闊落。

較市值及同類成交跌價最多四成

值得留意的是，上述洋房接管人於今年4月曾委託高力放售，當昤市值料為9,000萬元至1億元，而參考對上一宗同類洋房成交要追溯至2021年，當時以1.05億元沽出，呎價約45,000元。即是次2號屋成交價較市值及同類成交，分別跌價37.7%或40.7%。

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屬公司持有物業 錄5次貸款記錄 終淪為銀主盤收場

據知，上述洋房由公司持有，於2007年以4,780萬元買入，由2008年至2023年間先後有5次按揭貸款記錄，涉及傳統銀行及財務公司，最終於2023年3月遭接管人接收，淪為銀主盤收場。