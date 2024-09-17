觀塘Bal Residence加推16伙　折實均價15658元　入場費514.58萬

麗新發展（0488）及市建局合作發展的觀塘Bal Residence，今日（17日）加推價單第4號，涉及16伙，折實平均呎價15,658元，折實入場514.58萬元。落實本周六21日以先到先得方式發售。



加推16伙 入場費514.58萬

該批16伙單位涉及一房，全屬19至23樓高層，價單售價649.3萬元至708萬元，折實售價514.58萬元至561.09萬元，折實呎價為15,090元至16,596元。

麗新發展高級副總裁潘銳民表示，受美國減息利好消息帶動，近月本港樓市氣氛向好，買家趁減息前加快入市。過去周末Bal Residence錄得過百人次參觀，多人要求購入高層單位。