日出康城LP6首8個月錄62宗蝕讓 一房408萬蝕沽 上手6年輸逾一球
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，市場續以蝕讓成交為主。將軍澳日出康城LP6 有一房戶以408萬元沽，上手業主6年帳蝕133.9萬元離場。該屋苑今年首8個月至少錄62宗二手成交貶值個案。
首8個月LP6至少錄62宗蝕讓
美聯物業分行首席高級營業經理羅定康表示，是次成交為日出康城LP6 3座中高層J室，實用面積約307平方呎，屬一房間隔，單位新近以408萬元沽出，呎價約13,290元。
上手業主持貨約6年 帳蝕逾133萬
至於，新買家為上車客，因鍾情單位景觀開揚及間隔合意，決定承接單位。另參考同類成交單位屬3座高層J室， 實用面積相同，於今年4月以463.8萬元沽出，呎價15107元。
至於，原業主於2018年10月以541.9萬元買入，持貨至今約6年，是次轉手帳面蝕讓約133.9萬元，單位期內貶值24.7%。
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