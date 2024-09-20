「劏場大王」尹柏權大蝕讓！西洋菜南街舖6380萬沽　16年貶值五成

舖位市場表現疲弱，由「劏場大王」尹柏權持有的旺角西洋菜南街昌記大廈地下D舖，新近以6,380萬元沽出，持貨16年至今，帳面貶值7,420萬元或逾五成。值得留意，舖位過去亦獲不少貴價租客使用，當中包括瑞士鐘錶品牌、時裝品牌等，高峰期月租高達68萬元，不過過去五年只能僅僅銷售手機配件的短租客承租「吊命」。



「劏場大王」尹柏權帳面蝕讓7420萬

是次成交為旺角西洋菜南街4號昌記大廈地下D舖，面積約750平方呎，新近以6,380萬元沽出，呎價85,067元。至於，新買家以「KING BRAND LIMITED」公司名義持有，其公司董事為王文威。

原業主為「時富08 有限公司」，於2008年以1.38億元入市，其公司董事為WAN PAK KUEN，料為「劏場大王」尹柏權。換言之，尹柏權持貨至今16年，是次轉手帳面蝕讓7,420萬元，單位期內貶值逾53%。

旺角西洋菜南街4號昌記大廈地下D舖。（香港01相片/2020年8月）

2017年曾傳出2.4億沽出、惟最終未能成事

值得留意，在2017年10月，當時有市場消息流出，西洋菜南街4號昌記大廈地下D舖以2.4億元沽出予舖后兆安地產李太，不過最終未有任何買賣資料登記，而目前舖位業主依然為尹柏權。

旺角西洋菜南街4號昌記大廈地下D舖。（網上相片/2023年）

尹柏權早於2008年1.38億承接英皇貨

而翻查較早前資料，該昌記大廈地下D舖位於2005年由英皇集團主席楊受成或相關人士以8,700萬元買入，及後於2008年以1.38億元賣予尹柏權，當時英皇帳面持貨3年大賺5,100萬元離場。

時裝品牌2015年68萬元承租 近年靠短租客吊命

事實上，上述昌記大廈地下D舖位過往亦有不少貴價租客。其中於2011年獲瑞士鐘錶品牌以55萬元承租，及後2015年再獲時裝品牌Rabeanco以68萬元承租。不過近年舖市表現下跌，該舖位亦只能吸引短租客承租，當中不乏銷售手機配件的租客。

旺角西洋菜南街。（鄧康翹攝）

旺角西洋菜南街。（鄧康翹攝）

西洋菜南街及豉油街交界。（黃浩謙攝）

西洋菜南街及豉油街交界。（黃浩謙攝）