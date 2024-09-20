減息後曼克頓山首錄成交 三房連車位沽2078萬 上手17年賺逾千萬
撰文：李煥好
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美國聯儲局宣布減息0.5厘，刺激樓市交投。曼克頓山錄減息後首宗成交，一伙三房單位最新以2,078萬元沽出，原業主持貨17年，大賺1,095萬元離場，單位升值1.11倍。
中原地產分區營業經理林家傑表示，成交單位為曼克頓山3座中層B室，實用面積1,126平方呎，屬三房套房間隔，另設工人套房，單位座向東南方，望開揚市景。單位最新以2,078萬元連車位易手，呎價18,455元。
持貨17年單位升值111%
據瞭解，原業主於2007年4月以約983萬元購入單位，持貨17年，是次轉手帳面大幅獲利1,095萬元離場，單位升值1.11倍。
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