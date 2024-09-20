租客睇中樓價低位、美國減息　擲700萬買日出康城領都三房自住

二手市場疲弱，惟住宅租金不斷上升，加上美國落實減息，有租客趁機入市。將軍澳日出康城領都新近出現租客「轉租為買」個案，擲700萬元買入三房套自住。上手業主持貨11年，轉手帳面微蝕10萬元離場。



美聯物業高級分區營業經理劉世華表示，是次成交為日出康城領都3座高層LA室，實用面積約677平方呎，屬三房套房間隔，外望海景。單位新近以700萬元沽出，實用呎價約10,340元。

至於，買家為區内租客，物色心水單位逾兩年，見租金持續上漲，較兩年前已上升約2成，有感「供抵過租」，加上見樓價尚處低位，以及受減息因素影響決定轉租為買。

日出康城領都。（資料圖片）

上手業主持貨11年 轉手微蝕10萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為800萬元，而恒生估價則為801萬元。即最新成交價較估價低逾12%。

據知， 原業主於2013年3月以710萬元購入上述物業，持貨約11年，是次轉手帳面微蝕約10萬元，單位期內貶值約1.4%。