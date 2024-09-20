CCL報137.09點按周升0.31%　分析：樓價反覆、短期向下格局未變

中原城市領先指數CCL最新報137.09點，按周升0.31%，是8月29日何文田朗賢峯IIA期公布首張價單當周的市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL在5至7月兩度連跌六周，8月連跌4周，近3周CCL則一周升一周跌，整體樓價由連跌轉為反覆，但短期向下格局未變 。9月底CCL目標維持136點水平，現時只差1.09點或0.80%。



樓價反覆、短期向下格局未變

本周CCL仍為逾8年次低，重返2016年9月中時水平，2024年累跌6.87%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.35%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.15%。

第四季CCL能否止跌回穩，仍需觀察。

多個新盤積極部署 二手樓價或受壓

昨天（19日）美國聯儲局宣佈減息0.5厘，本港主要銀行亦下調最優惠利率0.25厘，相信有助提振樓市氣氛，刺激二手成交量增加，而對本地二手樓價的影響將於10月中旬公佈的CCL才開始反映。近期多個新盤積極部署開售，有機會對二手樓價造成壓力，第四季CCL能否止跌回穩，仍需觀察。

其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.32點，按周升0.16%。CCL（中小型單位）報135.95點，按周升0.16%。CCL（大型單位）報142.66點，按周升1.01%。三大指數近3周同樣一升一跌，繼續反覆向下。CCL Mass及CCL（中小型單位）均處於逾8年低位，齊重返2016年8月底水平。CCL（大型單位）仍在近8年低位徘徊，重返2017年1月中水平。

四區樓價呈兩升兩跌局面，當中港九市區升，新界兩區續跌。

四區樓價呈兩升兩跌局面

四區樓價，呈兩升兩跌局面，當中港九市區升，新界兩區續跌。港島CCL_Mass報135.51點，按周升0.69%，指數繼續處於2016年5月底低位。九龍CCL_Mass報135.64點，按周升0.51%，指數於2016年9月底低位徘徊。

新界東CCL_Mass報147.32點，按周跌0.57%，連跌5周共3.81%，指數創2016年9月底後新低。新界西CCL_Mass報126.25點，按周跌0.33%，連跌3周共2.58%，指數創2016年10月底後新低。

八大樓價指數續跌。

八大樓價指數續跌

2024年八大樓價指數計，新界東跌8.67%，新界西跌8.51%，港島跌6.97%，CCL（大型單位）跌6.93%，CCL（中小型單位）跌6.88%，CCL跌6.87%，CCL Mass跌6.78%，九龍跌4.33%。