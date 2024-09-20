收工趕入天水圍買樓　減息後上車客信心大增　435萬買嘉湖三房

美國及香港減息吸引上車客入市，有買家得知香港跟隨美國減息後，即時入市信心大增，下班後趕入天水圍簽約落訂，擲435萬元買嘉湖山莊三房。上手業主持貨28年，轉手帳面大賺1.83倍離場。



嘉湖山莊三房435萬沽、呎價7952元

中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，是次成交為天水圍嘉湖山莊麗湖居8座中層G室，實用面積547平方呎，屬三房間隔。原業主最初以470萬元叫價放盤，放盤約兩星期遇上美國及香港宣布減息，即以435萬元沽出單位，呎價7,952元。

天水圍嘉湖山莊。（資料圖片）

減息後信心大增 收工趕入天水圍簽約落訂

至於，新買家為上車客，數日前已參觀單位及開始議價，昨日得知香港亦跟隨美國減息後，入市信心大大提升，下班後趕入天水圍簽約落訂。參考同類成交屬8座高層G室，實用面積相同，於5年月以470萬元沽出。

持貨28年轉手大賺1.83倍

據知，原業主於1996年2月以153.5萬元買人單位，持貨至今28年，是次轉手帳面獲利281.5萬元，單位期內升值1.83倍。伍耀祖續指，嘉湖山莊本月錄得15宗成交，平均實用呎價約7,985元。