黃竹坑Blue Coast下周一封盤 長實：市場步入減息周期、有利港樓
撰文：蔡偉南
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長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期Blue Coast II，即將推盤。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，至於項目第一期Blue Coast亦有新部署，集團決定於下周一（9月23日）起暫停Blue Coast 銷售活動及暫停開放示範單位，以配合Blue Coast II 的銷售推廣。
楊桂玲表示，Blue Coast開售至今累售571伙，總成交金額逾108億，項目現僅餘少量3房及4房供應。Blue Coast 全盤提供642伙，今年4月初、即政府「撤辣」後開售，迄今累售571伙，總成交金額逾108億元，項目現僅餘少量3房及4房單位待售。
楊桂玲又表示，昨日聯儲局減息半厘，香港各銀行亦跟隨減息25點子，此舉對香港樓市而言極具正面作用，確認市場已正式步入減息周期，樓市亦開始轉勢向好。
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