貝沙灣頂層複式戶1.9億沽 投資者譚伯榮持貨14年 大賺逾7300萬
撰文：黃祐樺
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豪宅市場再錄大額成交個案。資深投資者譚伯榮新近以約1.9億元，沽出貝沙灣頂層複式連天台戶連三個車位，持貨14年帳面大賺7,350萬元，單位期內升值逾六成。
據資料顯示，是次成交為貝沙灣南灣頂層複式連天台戶，實用面積4,549平方呎，是屬五房間隔，新近以1.9億元連三個車位沽出，呎價41,767元。至於新買家為以公司名義入市。
面積4549呎、五房間隔 2010年買入價1.165億
據知，原業主為「和迪有限公司」，於2010年以1.165億元連三個車位入市，其公司董事為TAM, PAK WING，料資深投資者譚伯榮。換言之，譚伯榮持貨至今14年，是次轉手帳面大賺7,350萬元，單位期內升值63%。
曾半年內三度蝕沽北角柏傲山
值得留意的是，譚伯榮於2023年10月亦以近1.3億元沽出貝沙灣4期南灣一伙逾3,000平方呎的5房特色單位，當時持貨19年，帳面勁賺約8,918萬元。
不過，譚伯榮亦有不少損手離場個案，當中包括於2022年底至2023年中的半年間蝕賣三伙北角柏傲山單位，料合共帳面蝕讓588.5萬元離場。
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