富途證券再擴充　月租78萬進駐銅鑼灣羅素街　較業主叫租貴兩成

核心區街舖錄得矚目租賃個案，曾為全球最貴街道的銅鑼灣羅素街，街內一個單邊舖位獲本地科技券商富途證券以每月約78萬元承租，較業主叫租約65萬元更出兩成。



市場消息指出，上述舖位為羅素街59至61號麗園大廈地下G舖，位處羅素街與利園山道交界，屬單邊舖位，建築面積約700平方呎。市傳富途證券以每月約78萬元租用，最新月租水平較叫租65萬元更高出13萬元或兩成。

2012年高峰期舖租220萬

該舖位屬於羅素街舖王之一，業主為資深投資者黎永滔。該舖位在2012年零售高峰時期，由珠寶金行粵港澳湛周生生以月租220萬元租用，反映最新租金較高峰累挫64.5%。

業主黎永滔確認租賃 料減息利好投資、消費氣氛

黎永滔回覆《香港01》確認上述舖位租務，月租高達78萬元。他相信舖市最壞情況已經過去了，除了中資品牌來港外，近期核心區銅鑼灣及中環亦有大型歐美時裝品牌進駐。他又指出，目前市場已開始步入減息周期，相信利率會向下走，有利投資及消費氣氛，又指部份商戶也看好後市，因而積極擴充。

羅素街59至61號麗園大廈地下G舖。（代理相片）

資深投資者黎永滔。

富途月租100萬落戶旺角亞皆老街單邊舖

事實上，富途證券近年積極在香港插旗擴充分店，如在今年5月份，富途以以每月約100萬元租用黎永滔另一個位於旺角的亞皆老街67至69號地舖，面積約2,300平方呎，成交呎租約435元。

銅鑼灣、旺角兩舖均由富途承租 黎永滔「純粹好彩、Timing啱啱好」

對於旗兩個核心區單邊舖位均獲富途證券承租，黎永滔表示「純粹好彩」，只是剛好舊租戶離開並遇上富途擴充，直言「Timing啱啱好」。

去年中率先進駐尖沙咀彌敦道

而在2023年5月，富途則以以每月約70萬元租用尖沙咀彌敦道96號地下及1樓，舖位位於加連威老道及彌敦道交界，對正區內大型商場The ONE，亦鄰近美麗華廣場。該舖位地下面積約1,354平方呎，連同1樓面積約3,083平方呎，合共約4,437平方呎，預計月租約70萬元，為富途在港首間門市。是次舖位新租金較上一個租戶回落近三成。

而在今年4月份，位於金鐘統一中心34樓全層的新辦事處正式開幕，作為主要辦公室用途，以及代替舊址統一中心13樓提供日常客戶服務。新辦事處面積約20,000平方呎，啟用後富途在港總辦公面積將增加80%。