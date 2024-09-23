英皇跑馬地ONE JARDINE’S LOOKOUT加推35伙　折實價429.7萬起

英皇國際（0163）旗下東半山ONE JARDINE’S LOOKOUT今日（23日）宣布加推35伙，戶型包括一房至三房，入場價429.7萬起，折實呎價17,088元起，折實平均呎價18,689元，較首張價單折實平均呎價為17,904元，高出4.2%。



另外，ONE JARDINE’S LOOKOUT亦將招標推出25伙特色單位，最快於本周五開始，其餘單位最快於月內開售。



新加推35伙折實均價18689元

英皇國際集團銷售及市場總監柯穎豪表示，第二張價單提供35伙單位，戶型包括12伙一房、8伙兩房及15伙三房單位，實用面積231至538平方呎，折實價429.7萬元起，折實呎價17,088元起。

柯穎豪續指，首批連同是次加推及招標的單位，已達項目全盤近9成伙數。

英皇國際集團有限公司副主席楊政龍（左）、英皇國際集團銷售及市場總監柯穎豪（右）

英皇楊政龍：部分單位將考慮作收租

英皇國際集團副主席楊政龍表示，項目至推出以來反應熱烈，已錄得4,000組客人參觀，累收900票，超額認購約17倍。為最大化集團利益，項目部分單位將會積極考慮用作收租。