磁帶大王陳秉志放售北角柯達大廈1期全幢　市值10億

資深投資者「磁帶大王」陳秉志放售北角全幢物業，市值約10億元。世邦魏理仕表示，獲業主委托為獨家代理，以公開招標形式出售北角渣華道321號(前稱: 柯達大廈1期)全幢。物業現有地積比率面積約153,985平方呎，參考附近成交，物業市值料約10億元，呎價約6,500元。截標日期為2024年12月5日中午12時正。



渣華道321號位處北角渣華道及健康東街交界，距離鰂魚涌港鐵站約5分鐘步程，鄰近甲級商廈包括英皇道633號、 英皇道625號及 K11 Atelier King's Road。

物業於1985年落成，樓高13層，地庫車庫提供27個車位，特定樓層樓底約6.8米高，設有獨立出入口、大堂及停車場。買家購入全幢即可享大廈命名權及設置大型廣告牌，適合醫療機構、教育機構、宗教團體、政府機構、後勤部門等用家。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事鮑珏鍵表示，渣華道321號與旁邊的柯達大廈2期發展商同為新鴻基物業，屬同一個地段，唯2期整座早前已經分拆出售，所以渣華道321號的統一業權實屬罕有。

享千年地契 永久豁免書獲准作寫字樓、商業

渣華道321號地契以999年期批地，業主亦在早期以永久豁免書獲准可用作寫字樓及商業用途，適合各行各業。

業主於2000年購入，持有24年來罕有公開招標放售，以市值約10億港元計算，呎價只需6,000餘港元。物業規格質素之高，為港島區罕見，可塑性非常大。是次業主誠意出售，意向價已較高峰期大幅回落，預期將吸引不少機構用家及長線投資者出價洽購。

4年前曾全幢招標 市值15億至18億

翻查資料，在2020年8月份，上述全幢物業也曾推出招標放售，當時市值約15億至18億元。據悉，該物業早前年買入價僅約1.4億元。