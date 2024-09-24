民企之父張化橋夫婦5138萬沽貝沙灣四房　持貨17年大賺逾2700萬

薄扶林貝沙灣再有名人沽貨離場，新近有「民企之父」之稱的張化橋及其太太，以5,138萬元沽出貝沙灣一伙四房單位，持貨至今17年，大賺逾2,700萬元離場。



市場消息指，是次成交為薄扶林貝沙灣南灣4期5座中層A室，實用面積1,798平方呎，屬四房間隔，新近以5,138萬元沽出，呎價28,576元。

張化橋夫婦持貨17年 大賺逾2,700萬元

據知，單位業主為劉亞英（LIU YAYING LILLIAN）及張化橋（ZHANG HUAQIAO）以聯名方式持有，其中一名業主張化橋與有「民企之父」之稱的張化橋同名，料為同一人。

換言之，張化橋夫婦二人於2007年以2,380萬元買入單位，持貨至今17年，是次轉手帳面升值2,758萬元，單位期內升值約1.16倍。

投資者譚伯榮、資產管理公司投資總監沽貝沙灣

而事實上，薄扶林貝沙灣南灣近日亦有不少名人沽貨，當中資深投資者譚伯榮亦以約1.9億元沽出貝沙灣頂層複式連天台戶連三個車位，譚伯榮持貨14年帳面大賺7,350萬元，單位期內升值逾六成。

另亦有一間資產管理公司的投資總監，以5,070萬元連車位沽出一伙四房自住單位，持貨3年轉售帳面虧損2,230萬元，單位期内大幅貶值逾3成。