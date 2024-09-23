羅守輝1.5億蝕沽灣仔駱克道巨舖　護老院承租、回報高近7厘

減息後商舖市場錄得大額成交。灣仔駱克道星港大廈地舖及1至3樓全層，最新以1.5億元連租約易手，呎價6,818元。物業原由資深投資者羅守輝旗下TOYOMALL持有，其於6年前買入，現帳面蝕讓逾1,800萬元或貶值11%離場。



上述物業為灣仔駱克道233至243號星港大廈地舖及1至3樓全層，當中地舖面積約350平方呎，1樓至3樓每層則約7,000平方呎，合共建築面積約22,000平方呎。物業最新以1.5億元連租約及部分大廈外墻權益售出，折合呎價6,818元。

護老院月租86.2萬、持貨6年蝕讓1800萬

舖位目前由一間護老院承租，月租86.2萬元，租期至明年11月。按成交價計算，料新買家可獲6.9厘回報。

資料顯示，羅守輝旗下TOYOMALL於2018年2月以1.68億元買入，持貨6年轉售帳面虧損逾1,800萬元，期内貶值11%。