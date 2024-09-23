上環全新甲廈招商局廣場明年中落成　近50%樓面獲預租、涉10萬呎

招商蛇口在香港上環發展的首個全新智慧甲級寫字樓招商局廣場（China Merchants Plaza）將於2025年中落成，寫字樓目前近50%樓面已獲預租。



招商蛇口與招商金控成員企業招商海達保險、招商永隆保險已簽訂租賃意向書，上述兩家公司將分別承租香港上環招商局廣場2層、3層樓面。連同其他預租用樓面，上環招商局廣場約50%樓面（約10萬平方呎）已獲預租。

項目地段及原辦公大樓於1978年購入，曾作爲招商局總部使用。

項目重建工程於2020年正式啟動。2024年6月，主體結構順利封頂。項目預計於2025年中竣工。招商局廣場總樓面面積約20萬平方呎，樓高約120米，標準層面積約9,000平方呎，定位為國際標準的甲級綠色智能寫字樓。