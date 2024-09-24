唐記包點旗下品牌34.8萬租葵芳二千呎舖　較凱施餅店舊租低13%

本地連鎖品牌凱施餅店近年有不少分店結業，部份舖位交吉近一年後終獲承租。最新個案為葵芳好爵中心地舖，在交吉近一年後由唐記包點旗下品牌「滿滿包點」進駐，月租約34.8萬元，較舊租金40萬元回落約13%。



上述舖位為好爵中心地下59至61號舖，面積2,058平方呎，最新由唐記包點旗下品牌「滿滿包點」以每月約34.8萬元租用，成交呎租約169元。據了解，租約期為期3年，由2024年4月中至2027年中，首兩個月為免租期。

凱施餅店舊租40萬、近一年前遷出

該舖位前租戶為凱施餅店，至少早於2008年已經進駐該舖位，凱施餅店在2023年底遷出該舖，最後一份租約月租為每月40萬元。該餅店遷出後，業主一直維持40萬元叫租，不過其後略為減價租出舖位。

據了解，該舖位目前已經圍板進行裝修，並已經安裝印有「滿滿包點」的招牌，該店主要售賣點心、蒸飯、湯飯等，與唐記包點相若。